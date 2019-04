72-jähriger Franzose überquert Atlantik in einer Tonne

Die Atlantiküberquerung eines französischen Abenteurers in einem Sperrholzfass ist nach vier Monaten fast geschafft.

Der 72 Jahre alte Jean-Jacques Savin wird voraussichtlich in der kommenden Woche den Atlantischen Ozean hinter sich lassen und ins Karibische Meer treiben. Savin habe bereits eine Entfernung von rund 4.700 Kilometern Luftlinie auf hoher See zurückgelegt.

Wind und Strömungen treiben Fass an

Der Triathlet war am 26. Dezember von der Kanareninsel El Hierro aus in See gestochen – in einem orangefarbenen Fass ohne eigenen Antrieb. Nur der Wind und Strömungen bringen das etwa drei Meter lange und zwei Meter breite Gefährt seitdem voran. Das eigens für das Abenteuer angefertigte Fass ist häuslich eingerichtet: Es gibt ein Bett, eine kleine Küche und einen Schreibtisch.