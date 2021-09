Am Mittwoch gab es knapp mehr Genesene als Neuinfektionen.

Am Mittwoch gab es knapp mehr Genesene als Neuinfektionen. ©VOL.AT/Paulitsch

Am Mittwoch gab es knapp mehr Genesene als Neuinfektionen. ©VOL.AT/Paulitsch

713 aktiv positive Corona-Fälle in Vorarlberg

Am Donnerstagmorgen wurden in Vorarlberg vier Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Am Mittwoch waren es 84.

Stand Donnerstag 8 Uhr: Am Mittwoch wurden 84 Neuinfektionen und 87 Genesungen verzeichnet. Am Donnerstagmorgen sind vier neue Fälle dazugekommen. Damit gibt es aktuell 713 aktiv positive Coronafälle in Vorarlberg.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg lag am Dienstag bei 105,2. Österreichweit liegt sie bei 110,5.

self all Open preferences.

Seit Beginn der Pandemie sind in Vorarlberg 311 Personen an oder mit dem Coronavirus verstorben.

self all Open preferences.

Lage in den Spitälern

Aktuell werden 16 Covid-19-Patienten in Vorarlbergs Spitälern behandelt. Am Mittwoch konnten fünf Patienten entlassen werden.

Fünf Covid-19-Patienten müssen derzeit auf der Intensivstation behandelt werden.

Derzeit sind acht Mitarbeiter Corona-positiv getestet, drei Mitarbeiter sind zusätzlich in Quarantäne.

self all Open preferences.

Zahlen aus den Bezirken

self all Open preferences.

Zahlen aus den Gemeinden

self all Open preferences.

Sieben-Tages-Inzidenz

Stand Mittwoch 14 Uhr:

self all Open preferences.

self all Open preferences.