71 Minuten führte FC Langenegg, aber verlor gegen Seekirchen

19 Minuten fehlten Regionalliganeuling FC Langenegg gegen Seekirchen zum ersten Heimsieg.

Mehr als 70 Minuten sah es im neuen Sportplatz Langenegg bei der Heimpremiere der Wälder in der Regionalliga West gegen Seekirchen sehr gut mit dem ersten Sieg auf eigenem Platz aus. Dominik Heidegger hatte die Hausherren nach 17 Minuten in Front gebracht. Aber das routinierte Seekirchen drehte mit zwei Toren in der Endphase noch die Partie zu ihren Gunsten. Langenegg erlitt innert einer Woche die zweite Niederlage gegen einen Salzburger Klub