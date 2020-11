70 Neuinfektionen seit Mitternacht

Seit Mitternacht wurden in Vorarlberg 70 Neuinfektionen verzeichnet.

Die Zahl der aktiv Infizierten sank damit um 64 auf 3.159 ab (Stand 12 Uhr). Nachdem am Mittwoch vier Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, liegt die Zahl der Covid-Todesopfer derzeit bei 105.

Stabile Lage in den Spitälern

Von den 79 im Land verfügbaren Intensivbetten waren 35 - einer weniger als am Mittwoch - von Corona-Patienten belegt. Zusätzlich werden 19 Nicht-Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut. Damit waren am Donnerstag noch 25 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 170 Corona-Erkrankte betreut, um vier weniger als am Vortag.