70 Covid-Fälle an Vorarlbergs Schulen

Aktuell gibt es 70 aktive Corona-Fälle an Vorarlbergs Schulen. Wie mit den Fällen umgegangen wird, erklärt die Bildungsdirektion.

Österreichweit gibt es derzeit über 1000 Corona-Fälle an Schulen. Auch in Vorarlberg gibt es aktiv erkrankte Schüler und Lehrer. "Wir haben stand gestern insgesamt 70 aktive Fälle an Schulen", so die Auskunft der Bildungsdirektion auf VOL.AT-Anfrage. "Davon sind 11 Personen Lehrpersonen." Von einem Notbetrieb sind die Schulen aber noch weit entfernt. "Das ist Entscheidung der Gesundheitsbehörde, ob Klassen heimgeschickt werden oder ob es die ganze Schule betrifft", so die Auskunft der Bildungsdirektion. Noch stehe die Corona-Ampel für Vorarlbergs Schulen auf gelb.