70.000 Windeln gewechselt: Diese Frau war 15 Jahre hintereinander schwanger

Eine Tiktok-Benutzerin, die sich Momma Hona nennt, sorgt für Furore, da sie fast 15 Jahre hintereinander jedes Jahr schwanger war. In ihren Videos teilt sie nicht nur ihre Freude über diese außergewöhnliche Erfahrung, sondern auch die erstaunlichen finanziellen Belastungen, die damit einhergingen.

Die Tiktok-Nutzerin Momma Hona hat in den letzten Tagen die Aufmerksamkeit des Internets auf sich gezogen. Sie wurde bekannt, weil sie zwischen den Jahren 1993 und 2019 fast jedes Jahr schwanger war, mit nur einer Ausnahme im Jahr 2003. Ihre Videos, in denen sie diese außergewöhnliche Erfahrung feiert, haben sowohl bewundernde als auch schockierte Reaktionen hervorgerufen.

Die beeindruckenden Zahlen

In einem ihrer Videos enthüllte Momma Hona, dass ihre Familie monatlich rund 90 Franken allein für Toilettenpapier ausgibt. Sie begründet dies mit der Tatsache, dass ihre Familie nach einer Google-Recherche angeblich 105 Rollen Toilettenpapier pro Monat benötigt. In dem Video ist zu sehen, wie sie fünf Pakete mit je 30 Rollen Toilettenpapier in ihren Einkaufswagen legt.

Aber die Ausgaben beschränken sich nicht nur auf Toilettenpapier. In einem anderen Video erzählt sie ihren Followern, dass sie nach der Geburt von fünfzehn Kindern unglaubliche 20.000 Dollar (rund 18.000 Franken) nur für Windeln ausgegeben hat. Sie fügt hinzu, dass sie in den letzten 28 Jahren erstaunliche 70.000 Windeln gewechselt haben.

Die Reaktionen der Zuschauer

Die Videos von Momma Hona haben in den Kommentaren sowohl Bewunderung als auch Entsetzen ausgelöst. Einige Benutzer sind beeindruckt von ihrer körperlichen Verfassung nach 15 Schwangerschaften und ihrem humorvollen Umgang mit der Situation. Eine Benutzerin kommentiert: "Sie sieht nach 15 Kindern besser aus als ich nach einem." Eine andere merkt an: "Ich habe nach der Geburt eines Babys die Figur, die sie haben sollte, und ich habe nur Hundebabys."

Aber es gibt auch schockierte Reaktionen, vor allem hinsichtlich der ungewöhnlichen Anzahl von Schwangerschaftsjahren. Ein Benutzer scherzt: "Klingt wie ein Horrorfilm!" Ein anderer fragt besorgt: "Oh mein Gott! Bist du okay?" Schließlich möchte jemand wissen: "Was ist 2003 passiert?" in Bezug auf das einzige Jahr, in dem Momma Hona nicht schwanger war.