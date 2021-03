70.000 Euro Schaden: Brand in Wolfurter Firma

Am Montag kam es im Außenbereich einer Werkshalle zu einem Brand - alle Mitarbeiter blieben unverletzt.

In einem Betrieb in Wolfurt bei Bregenz ist am Montagabend im Außenbereich einer Werkshalle die Abluftanlage einer Industriemaschine in Brand geraten. Die anwesenden rund 90 Mitarbeiter der Firma sammelten sich an den dafür vorgesehenen Plätzen, waren damit außer Gefahr und blieben unverletzt.