7-Tages-Inzidenz in Vorarlberg steigt wieder

Bis Sonntagnachmittag wurden in Vorarlberg 24 Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Stand Sonntag 16 Uhr: Am Samstag wurden in Vorarlberg 31 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber stehen zehn Genesungen. Am Sonntag kamen bis zum Nachmittag 24 weitere Fälle hinzu.