Nur 43 Neuinfektionen am Sonntag in Vorarlberg

In Vorarlberg sinkt die Zahl der aktiv Corona-Infizierten weiter.

Stand Sonntag 24 Uhr : Laut Dashboard des Landes wurden am Sonntag in Vorarlberg 43 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber standen 179 Genesungen.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt deutlich und lag in Vorarlberg am Sonntag bei 177,8. Vorarlberg liegt aber weiterhin noch deutlich über dem Österreich-Durchschnitt von 105,1.

1.699 Personen sind derzeit in Vorarlberg aktiv positiv auf das Virus getestet. Die Anzahl der Vorarlberger Corona-Toten blieb stabil bei 298.

Lage im Bregenzerwald und im Rheindelta

Auch in den Corona-Brennpunkten Bregenzerwald und Rheindelta ist die Zahl der Corona-Fälle rückläufig. Die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in der Region Bregenzerwald liegt aktuell bei 225. Das sind um 24 weniger als am Samstag.