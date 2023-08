7-Jähriger rettet seinem Vater das Leben

In einem beispiellosen Akt der Entschlossenheit und Geistesgegenwart rettete ein siebenjähriger Junge das Leben seines Vaters, als dieser während einer Autofahrt einen Herzinfarkt erlitt.

Ein Herzinfarkt beim Autofahren

Am vergangenen italienischen Feiertag Ferragosto fuhren Vater (58) und seinem Sohn (7) in Bozen mit dem Auto, als der 58-Jährige plötzlich einen Herzinfarkt bekommt - und das während er hinter dem Lenkrad saß und das Auto in Bewegung war. Doch was folgte, war kein Moment der Panik, sondern eine beeindruckende Demonstration von Mut und Besonnenheit.