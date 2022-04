7.979 Infizierte in Vorarlberg

Am Sonntag wurden 895 Neuinfektionen gemeldet. Bis Montagmorgen kamen weitere 358 Infektionen hinzu. Die Corona-Zahlen in Vorarlberg sind weiterhin am Sinken.

Stand Montag, 8 Uhr: Am Sonntag wurden in Vorarlberg 895 Corona-Neuinfektionen bei 2.368 Genesungen verzeichnet. Bis Montagmorgen kamen weitere 358 Neuinfektionen (bei 1.141 Genesungen) dazu.

Damit sind aktuell 7.979 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg ist am Sonntag auf 1.884,1 gesunken. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1861 .

Lage in den Spitälern

Zurzeit werden insgesamt 112 COVID-19-Patienten stationär betreut, davon sind 24 nicht vollimmunisiert.

7 COVID-19-Patienten müssen momentan auf der Intensivstation behandelt werden, davon sind 3 Patienten nicht vollimmunisiert.

Von den rund 6.000 Mitarbeitenden der Vorarlberger Krankenhäuser sind zurzeit 183 Mitarbeitende Corona-positiv getestet, 1 Mitarbeitender ist in Quarantäne. Das heißt, es können insgesamt 184 Mitarbeitende - Corona-bedingt - nicht arbeiten, das sind ca. 3,1 % der Beschäftigten.

523 Todesopfer

Am Donnerstag gab es in Vorarlberg einen weiteren Covid-Todesfall zu beklagen. Insgesamt sind bisher 523 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Sieben-Tages-Inzidenzen

Stand Sonntag 14 Uhr:

