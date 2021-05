69 Neuinfektionen bis Dienstagnachmittag

Bis Dienstagnachmittag wurden 69 Neuinfektionen und 59 Genesungen verzeichnet. Insgesamt sind 867 aktive Corona-Fälle in Vorarlberg.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg weiter rückläufig. Sie lag am Dienstag bei 74. Österreichweit ist die Sieben-Tages-Inzidenz auf 45 gesunken.

Aktuell gelten 867 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv. Am Dienstag musste ein neues Corona-Todesopfer beklagt werden, weshalb die Zahl auf 303 Todesopfer anstieg.

Lage in den Spitälern

In Vorarlbergs Spitälern sind am Dienstag sechs Corona-Patienten intensivmedizinisch betreut worden, einer weniger als am Vortag. Von den 52 Intensivbetten waren noch 19 für alle Patientengruppen frei, hieß es.