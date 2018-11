69-jähriger Niederländer will sich legal um 20 Jahre verjüngen

Um größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und in der Liebe zu haben, will sich ein 69-jähriger Niederländer offiziell um 20 Jahre verjüngen lassen.

“Ich bin ein junger Gott, ich kann alle Mädels haben, die ich nur will – aber nicht, nachdem ich ihnen gesagt habe, dass ich 69 bin”, sagte Ratelband am Donnerstag. “Ich fühle mich jung, ich bin super in Form, und ich möchte, dass dies rechtlich anerkannt wird, weil ich mich durch mein Alter misshandelt, benachteiligt und diskriminiert fühle”, fügte er hinzu. Noch heute etwa ärgert sich Ratelband, dass es ihm nicht gelang, seine Mindestrente zurückzuweisen.