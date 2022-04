664 Neuinfektionen am Samstag

Stand Sonntag, 8 Uhr: Am Samstag wurden in Vorarlberg 664 Corona-Neuinfektionen bei 2.215 Genesungen verzeichnet. Am Sonntagmorgen kamen weitere 616 Neuinfektionen (bei 2.083 Genesungen) dazu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg ist am Freitag auf 1.985 gesunken. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.974,2 .

Lage in den Spitälern

523 Todesopfer

Am Donnerstag gab es in Vorarlberg einen weiteren Covid-Todesfall zu beklagen. Insgesamt sind bisher 523 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.