662 aktive Corona-Fälle in Vorarlberg - 21 im Spital

Stand Dienstag, 8 Uhr morgens: Insgesamt wurden am Montag 53 Neuinfektionen verzeichnet, 96 Personen gelten als genesen Bis Montag in der Früh kamen weitere fünf Neuinfektionen dazu. Damit sind aktuell 662 Personen in Vorarlberg aktiv mit dem Corona-Virus infiziert.