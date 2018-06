660 Vorarlberger Familien wären von Obdachlosigkeit betroffen

Die Vorarlberger ARGE Wohnungslosenhilfe plant eine Aktionswoche, um der Bevölkerung die Folgen der Pläne der Bundesregierung für Mindestsicherungsbezieher vor Augen zu führen.

Die Kostenabdeckung für Wohnen sei schon jetzt die größte Herausforderung für Mindestsicherungsbezieher, gerade in Westösterreich, so die Initiative am Freitag. 660 Haushalte wären bei Umsetzung von Wohnungsverlust bedroht.Die geplanten Kürzungen lägen zwischen 248,84 Euro für eine Alleinerzieherin mit einem Kind und 787,26 Euro für ein Ehepaar mit vier Kindern monatlich. Bereits jetzt müssten Mindestsicherungsbezieher angesichts der sich immer weiter öffnenden Schere zwischen Einkommen und Wohnkosten immer mehr ihres Lebensunterhalts fürs Wohnen aufwenden. Bei einer Umsetzung der Pläne wären rund 30 Prozent der von Mindestsicherung betroffenen Haushalte von Wohnungsverlust bedroht, das wären rund 660 Haushalte in Vorarlberg, erklärten als Vertreter der ARGE Wohnungslosenhilfe Michael Natter (Caritas), Peter Brunner (Dowas), Michael Hämmerle (Kaplan Bonetti Dornbirn) und Sina Escher (Kolpinghaus Götzis) am Freitag.