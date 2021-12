66 Mängel! Desolater Lkw auf A14 gestoppt

Auf der A14 wurde am Donnerstag von der Polizei ein desolater Lkw gestoppt. In 12 Fällen bestand Gefahr in Verzug.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Beamten der Landesverkehrsabteilung Bregenz auf der Rheintalautobahn (A14) im Bereich der Marktgemeinde Rankweil auf einen offensichtlich desolaten Klein-Lkw aufmerksam.

Bei einer daraufhin durchgeführten technischen Kontrolle konnten insgesamt 66 technische Mängel an dem aus Polen stammenden Transportfahrzeug festgestellt werden. In insgesamt 12 Fällen bestand Gefahr im Verzug, also eine akute Gefährdung der Verkehrssicherheit.

3.590 Euro

Aufgrund dieser Umstände wurde dem 40-jährigen Lkw-Fahrer die Weiterfahrt mit dem desolaten Fahrzeug untersagt, die Kennzeichentafeln wurde abgenommen. Zur Sicherstellung des Verwaltungsstrafverfahrens wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung in Höhe von 3.590 Euro eingehoben.

Die gravierendsten Mängel waren:

keine ausreichende Bremswirkung der Betriebsbremse

ausgeschlagene Bremssattelführungen

keine funktionierende Feststellbremse

lose Batterie

gebrochene Scharniere an der Fahrertüre

permanenter Öl- und Kühlwasserverlust

fehlende Stoßdämpfer