65 Jahre Unterstützung im täglichen Leben

Sozialsprengel Leiblachtal ehrt langjährige Mitarbeiter

Geschäftsführer Michael Piazzi konnte sich als Stellvertreter des Vorstandes des Sozialsprengel Leiblachtal in der Sonnenstube des Sozialzentrums Hörbranz bei langjährigen Mitarbeitern bedanken. Insgesamt 65 Jahre verlässlicher Dienst und Unterstützung für Menschen die Hilfe benötigen wurden ausgezeichnet. Aufgrund der aktuellen Situation und dadurch das alle Beteiligten durch ihren Beruf teilweise in engem Kontakt mit vielen Menschen stehen, konnten die Ehrungen nur in kleinem Kreis und unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Zusätzlich war die kleine Gruppe ausnahmslos negativ getestet.