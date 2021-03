64 Neuinfektionen am Sonntag in Vorarlberg

In Vorarlberg ist die Zahl der Corona-Infektionen erneut gestiegen.

Stand Sonntag 24 Uhr: Am Sonntag kamen in Vorarlberg 64 Neuinfektionen hinzu, 34 Menschen galten als genesen. Insgesamt waren damit 726 Menschen aktiv positiv. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag laut AGES am Sonntagnachmittag bei 122.