635 Corona-Neuinfektionen in Vorarlberg am Dienstag

Die Corona-Zahlen vom Dienstag: Am Dienstag wurden in Vorarlberg 635 Corona-Neuinfektionen registriert, dem gegenüber standen 363 Genesungen. Am Vortag wurden nur 295 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Infektionen steigt rasant an. Damit sind aktuell 1.751 Menschen in Vorarlberg aktiv mit dem Coronavirus infiziert.