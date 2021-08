631 aktiv positive Corona-Fälle in Vorarlberg

Bis Mittwochnachmittag wurden in Vorarlberg 49 Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber stehen 47 Genesungen.

Stand Mittwoch 16 Uhr : Insgesamt gab es am Dienstag 77 Neuinfektionen, dem gegenüber standen 48 genesene Personen. Am Mittwoch kamen bislang 49 neue Fälle sowie 47 Genesungen dazu. Damit sind aktuell 631 Personen in Vorarlberg aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg lag am Mittwoch bei 109,2. Österreichweit liegt sie bei 97,1.

Seit Beginn der Pandemie sind in Vorarlberg 308 Personen an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Lage in den Spitälern

Am Montag wurden drei an Covid-19 erkrankte Patienten in Vorarlbergs Spitälern aufgenommen, zwei Patienten konnten entlassen werden. Insgesamt werden 16 Corona-Patienten in Vorarlbergs Spitälern behandelt, davon sind zwölf nicht geimpft.