6300 Euro Geldstrafe für Exfreund

Fünffach Vorbestrafter muss wegen Ausraster tief in die Tasche greifen.

Der 24-jährige Bauarbeiter zeigt sich zu den Vorwürfen teilweise geständig, stellt aber seine Verfehlungen als Folge eines beidseitigen Streites dar. Er und seine 26-jährige Exfreundin hatten am Silvesterabend wieder einmal eine Auseinandersetzung. „Er schlug meinen Kopf gegen die Wand, so dass ich danach eine Beule hatte, ich lag am Boden und weinte“, erzählt die junge Frau vor Gericht. Es ist nicht der erste Streit, der die beiden vor Gericht bringt. Doch beim letzten Mal war er glaubwürdiger als sie, somit ging das vorherige Verfahren für ihn mit Freispruch zu Ende. Dieses Mal glaubte der Richter ihr mehr als ihm, weshalb der junge Mann schuldig befunden wurde.