6:1! VEU Feldkirch deklassiert EHC Lustenau

Die VEU Feldkirch hat im einzigen Alps Hockey League Spiel einen klaren Sieg gefeiert. Sie deklassierte im Vorarlberger Derby vor mehr als 4.400 Zuschauern den EHC Alge Elastic Lustenau mit 6:1.

AHL-Top-Scorer Robin Soudek verhalf der VEU Feldkirch zu einem Traumstart: Er brachte das Heimteam bereits nach 12 Sekunden mit 1:0 in Führung und sorgte in der 4. Minute mit einem Doppelpack für das 2:0. Lustenau kam dann besser ins Spiel, hatte im ersten Abschnitt auch mehr Torchancen und ein Powerplay mehr als Feldkirch. Es konnte aber den Rückstand nicht verkürzen. Im Mitteldrittel sorgte Feldkirch für die Vorentscheidung: Smail Samardzic stellte zwei Minuten nach Wiederbeginn auf 3:0, Christoph Draschkowitz machte aus einer Shorthanded Situation das 4:0. Soudek ließ die VEU mit seinem dritten Treffer mit einem 5:0 in die letzte Pause gehen. Im Schlussabschnitt sorgte Soudek mit seinem vierten Tor in diesem Spiel für das zwischenzeitliche 6:0. Lustenaus Christopher D’Alvise gelang nur noch der Ehrentreffer.