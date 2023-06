61-jähriger Radfahrer frontal von Pkw erfasst

Während er einen weiteren Radfahrer überholte, erfasste ein Pkw-Lenker einen entgegenkommenden 61-jährigen Fahrradfahrer in einer Kurve frontal.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 13.35 Uhr in Höchst. Ein 61-jähriger Radfahrer, der auf der Rohrstraße in Richtung Höchst unterwegs war, wurde von einem entgegenkommenden PKW frontal erfasst. Der Unfall ereignete sich in einer Linkskurve vor dem Heldernhof.