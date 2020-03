602 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

602 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Das gab das Gesundheitsministerium am Samstag mit Stand 8.00 Uhr bekannt. Insgesamt wurden 7.467 Personen auf eine Infektion untersucht. Ein Patient ist bisher in Wien verstorben, sechs sind wieder genesen, zwei davon in Tirol, drei in Wien und einer in Niederösterreich.

Über 200 Fälle in Tirol

Die meisten Fälle gibt es mit 206 in Tirol. In Niederösterreich wurden 82 Personen, in Wien 85, in der Steiermark 61, in Oberösterreich 101, in Salzburg 28, im Burgenland neun, in Vorarlberg 26 und Kärnten vier positiv getestet.