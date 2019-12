600-Meter-Staubsauger fischt Müll aus dem Pazifik

60 Säcke vollgestopft mit Kunststoffabfall holte die Besatzung des Schiffes aus dem Meer.

Das Projekt "The Ocean Cleanup" zur Säuberung der Weltmeere will eingesammelten Plastikmüll zu Produkten verarbeiten und mit dem Verkaufserlös die Umweltinitiative weiter finanzieren. Dies teilte der Leiter der Organisation, der Niederländer Boyan Slat, am Donnerstag im kanadischen Vancouver mit.