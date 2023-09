600 Frauen im größten Trailrunning Westösterreich rocken das Montafon

Beim größten Frauen-Trailrun in der D-A-CH-Region, der 7. Auflage der Frauen Berg Gaudi, feiert die Vorarlbergerin Sabine Reiner einen neuen Streckenrekord und eroberte die 8,5 km Strecke und über 600 Höhenmeter des Schmugglerpfads bei besten Wetterverhältnissen in der Zeit von 1:03:02 Stunden.

Favoriten Sabine Reiner auf der Überholspur Auf der herausfordernden Strecke des Schmugglerpfads holte sich Sabine Reiner den Tagessieg. Sie konnte sich erfolgreich durchsetzen gegen die Zweite Veronika Mathis (1:11:12) vom Verein „im Wald läufts“ und Alexandra Raich-Mader (1:15:04). Sabine Reiner bewältigte die Strecke vom Schafberghüsle, über das Antönier Joch (2.379 m), hin zum Gafiersee (2.290 m), wieder der Anstieg zum Gafierjoch (2.415 m) und dann abwärts wieder zum Ziel beim Schafberg Hüsli in der neuen Rekord-Bestzeit von 01:03:02 Stunden. Auch bei den Genuss- und Wander-Ladies waren wieder einige Läuferinnen ganz vorne mit dabei. Da in dieser Kategorie der Spaß im Vordergrund stand, wurden die drei Siegerinnen-Preise im Rahmen der Siegerehrung unter den Teilnehmerinnen verlost.

Rahmenprogramm am Freitag und Sonntag!

Die Frauen Berg Gaudi startete bereits am Freitag, 1. September mit dem Servus und Grüezi Hock im PME Shop. Mit musikalischer Begleitung und in gemütlicher Runde wurden Streckendetails besprochen und die neuesten Trends im Sportmode- und Equipment-Bereich an- und ausprobiert.

Am Samstag stand das Highlight – die Frauen Berg Gaudi – auf dem Programm und bei strahlendem Sonnenschein waren im Zielbereich beim Schafberg Hüsli dementsprechend auch nur glückliche Finisherinnen zu sehen. Bei der anschließenden After-Party mit der Live-Band Zündstoff wurden die gemeinsamen Erfolg noch ausgiebig gefeiert.