60 Prozent der Vorarlberger shoppen online

88 Prozent der Vorarlberger nutzen das Internet, 60 Prozent shoppen online und geben dafür pro Jahr rund 300 Millionen Euro aus.

Das Internet hat sich als Informationsmedium in weiten Teilen der Vorarlberger Bevölkerung durchgesetzt: Generell nutzen 88 Prozent der Vorarlberger (16-74 Jahre) das Internet, 78 Prozent sogar täglich. Genutzt wird das Internet zum Beispiel für Online-Banking (60 Prozent) oder für Social-Media-Aktivitäten (53 Prozent). Acht Prozent der Vorarlberger verkaufen und 60 Prozent kaufen Waren via Internet. Im Langzeitvergleich der vergangenen 15 Jahre zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Internet-Nutzung von 44 auf 88 Prozent. Damit hat sich die Zahl der Internet-Nutzer (16-74 Jahre) in Vorarlberg von rund 120.000 (2003) auf rund 260.000 (2018) mehr als verdoppelt.

60 Prozent der Vorarlberger kaufen online ein

Nach der dynamischen Entwicklung in den vergangenen 15 Jahren zählt der Einkauf via Internet mittlerweile für breite Konsumentengruppen zum „alltäglichen“ Einkaufsverhalten. 60 Prozent der Vorarlberger (16-74 Jahre) shoppen bereits online, 2003 waren es 14 Prozent. Im Langzeitvergleich hat sich die Zahl der Online-Shopper in Vorarlberg von rund 40.000 (2003) auf rund 180.000 (2018) mehr als vervierfacht. Aber auch der Internet-Einkauf bei ausländischen Anbietern im EU-Raum ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Kauften 2013 noch 45 Prozent der Vorarlberger Konsumenten online im EU-Ausland ein, trifft dies 2018 bereits auf 50 Prozent zu.