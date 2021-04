60 Neuinfektionen am Dienstagmittag

Laut Dashboard des Landes steigt damit die Zahl der aktiv positive Corona-Fälle auf 813 an.

Stand Dienstag 12 Uhr: Seit Montagmitternacht wurden in Vorarlberg 60 Neuinfektionen registriert. Dem gegenüber stehen 33 Genesungen. Damit gelten derzeit 813 Personen als Corona-positiv.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Ostermontag in Vorarlberg bei 127 und somit erstmals in diesem Monat wieder unter der 130er-Marke.

Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus war am Dienstag keines zu beklagen. Bisher sind in Vorarlberg 282 Personen am oder mit dem Virus gestorben.

Lage in den Spitälern

Auf den Intensivstationen des Landes lagen am Dienstagmorgen sechs Corona-Patienten, es waren noch 25 Intensivbetten frei. In den Spitälern wurden insgesamt 35 Corona-Patienten stationär behandelt.



Neun Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, neun weitere in Quarantäne.

Zahlen aus den Gemeinden

Mit 140 Infektionen war am Dienstagmittag weiterhin Dornbirn - Vorarlbergs größte Stadt - Infektions-Hotspot des Landes. Auf Platz zwei folgt Bregenz (64). Platz drei belegt Lustenau (62) und Feldkirch liegt mit 59 auf Platz vier. In 30 der 96 Vorarlberger Kommunen traten vorerst keine Corona-Fälle auf.

7-Tages-Inzidenzen im Vergleich

Stand Ostermontag: