60-Millionen-Euro-Hilfspaket für dürregeschädigte Bauern

Für die dürregeschädigten Landwirte in Österreich gibt es nun rund 60 Millionen Euro als Sofortunterstützung. Auch nach Vorarlberg fließt ein Teil der Soforthilfe.

Es gibt Direktbeihilfen in der Höhe von 20 Millionen Euro für von der Dürre betroffene Bauern. Das sind 20.000 Betriebe in Oberösterreich, Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Teilen Niederösterreichs. Je zur Hälfte finanziert wird das von Bund und Ländern. Viehbauern sollen besonders profitieren, berichtete das Ö1-“Morgenjournal” des ORF-Radio Donnerstagfrüh, weil es durch die Trockenheit an Futter mangelte und Tiere verkauft oder geschlachtet werden mussten.