60 Jahre sind schnell vergangen

Auf 60 ereignisreiche, schöne und glückliche Jahre blicken Reinhilde, geb. Schmid, und Ernst Schwärzler an ihrem diamantenen Hochzeitsjubiläum zurück.

Sie feiern dieses außergewöhnliche Fest im Kreis der Familie am 19. Juni zu Mittag im „Gasthof Seibl“ in Lochau und am 20. Juni in der Kirche Bildstein und anschließend im „Gasthaus Kreuz“.

Ihr gemeinsamer Lebensweg begann kurz nachdem Reinhildes Elternhaus abgebrannt war. „Meine Haare waren noch angesengt“, erinnert sich die Jubilarin, die in Lindau zur Welt kam und in Greit/Oberreitnau mit dem älteren Bruder aufwuchs. „Mein Vater kam aus dem Krieg nicht mehr nach Hause, ich habe ihn nie kennengelernt. Es war eine schwere Zeit für uns alle.“ Ernst verliebte sich gleich in Reinhilde, und ihr gefiel der Hörbranzer auch auf Anhieb. Er erzählte ihr von seiner schönen, aber entbehrungsreichen Kindheit mit seinen beiden Schwestern. Er hat nach der Schule technischer Zeichner und Zimmermann gelernt und bei der Firma Hinteregger gearbeitet. Im Laufe der Zeit lernten sie sich gut kennen und entschlossen sich, das Leben gemeinsam zu meistern.

Am 19. Juni 1961 gaben sie sich glücklich in der Wallfahrtskirche Bildstein das Jawort. Nach einem schönen Hochzeitsfest ging es mit dem Auto auf Hochzeitsreise durch Österreich.

Familiengründung

Ihre erste Wohnung richteten sich Reinhilde und Ernst im ersten Stock von Ernsts Elternhaus ein und freuten sich bald über Nachwuchs. Zwei Mädchen, Marika und Jutta, sowie zwei Buben, Richard und Günther, schenkte Reinhilde das Leben. Ihr Lachen erfüllte das Haus und sie hielten die Eltern ordentlich auf Trab. Mit viel Liebe und Verständnis erzog das Paar die vier zu verantwortungsvollen Erwachsenen. Neben dem Haushalt und der Kindererziehung umsorgte und pflegte Reinhilde auch die Schwiegermutter und den Schwiegervater. Ernst machte sich selbstständig und gründete die Baufirma Hämmerle & Schwärzler. Zuletzt war er bei der Vogewosi als technischer Zeichner angestellt. Auch im Ruhestand war er fleißig, baute Dachstühle und plante Garagen.

Zahlreiche Hobbys

Mit Leib und Seele widmet sich Ernst seinem großen Obst- und Gemüsegarten. Er liebt die Berge, macht aber nur noch kleinere Spaziergänge. Das Leben genießen wird von den beiden großgeschrieben. Dazu gehört auch Schwimmen. Sie sind noch verbunden mit dem Kneippverein und genießen die Jahrgängerausflüge, die sie im Coronajahr sehr vermisst haben. Jahrelang waren beide aktiv beim Tischtennisverein. Ernst ist Ehrenmitglied. Reinhilde war lange Jahre Organisatorin verschiedenster Veranstaltungen. Zudem freute sich die Caritas viele Jahre über die eifrige Sammlerin. Mit seinem restaurierten Traktor hilft Ernst Kollegen beim Holzen, engagiert sich beim Oldtimerclub Hörbranz und unterstützt den Alpenverein Wolfurt. Gerne erinnert sich das Jubelpaar an schöne Reisen, die sie bis nach Amerika und Afrika führten. Die letzten Jahr verbrachten Reinhilde und Ernst ihre Urlaube am Klopeinersee, wo Ruhe und viel Natur Kraft für den Alltag geben. Mit ihrem neuen Doppelrad fahren die Jubilare gerne spazieren, freuen sich an der Natur und den freundlichen Zurufen der Passanten.

Familienmenschen

Um näher bei der Familie zu sein, entschloss sich Tochter Jutta zum Ausbau des Dachgeschosses im Elternhaus. Es wurde renoviert und restauriert und ein großer Balkon dazu gebaut. Tochter Marika wohnt einen Katzensprung entfernt im eigenen Haus. Gemeinsam mit ihrem Bruder Richard kümmern sie sich um die Eltern, bekochen sie abwechselnd und schauen darauf, dass sie sich nicht einsam fühlen. Sohn Günther lebt in der Schweiz und besucht mit seiner Familie, so oft es geht, die Eltern. Am schönsten ist für Jubilare, wenn die Familie zusammenkommt. Höhepunkt des Jahres wird aber sicher der Urlaub am Klopeinersee im Juli mit Tochter Marika, ihrem Lebensgefährten, ihrer Enkelin und den beiden ältesten Urenkeln.