6. Juli: „Pointen & Püree“ in Ludesch

Ein heiterer Abend erwartet die Gäste am 6. Juli auf dem Ludescher Dorfplatz: Die Truppe von „Pointen & Püree“ präsentiert ihr neuestes Programm.

Das „Openair unter Dach“ mit neuen Kabarett-Nummern und einem feinen 4-Gänge-Menü aus der Franzoi-Küche verspricht einen äußerst unterhaltsamen Abend. Premiere feiert Bernadette Gasser als Hebamme vom alten Schlag. Reinhold Köberle sorgt als abgehalfterter Schlagerstar Walter für Stimmung und gute Laune mit seinem Schlagerquiz, und natürlich ist auch Martin Weinzerl bei seinem Heimspiel in Topform. Last but not least wird der beliebte Sigi (Didi Eisenhofer) diesmal wertvolle Tipps als Energieberater zum Besten geben. Die Gäste dürfen also gespannt sein. Die Veranstaltung findet unter dem Gemeindedach statt.