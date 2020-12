6 Buchtipps aus Vorarlberg

"Das Buch" präsentiert sechs Vorarlberger Bücher, die man als "Gsiberger" kennen sollte.

1. "Wäldar ka nüd jedar sin!" von Alois Niederstätter

An regional begründetem Selbstbewusstsein mangelt es den Bewohnerinnen und Bewohnern des Bregenzerwalds in der Regel nicht, wie der gern zitierte Spruch "Wäldar ka nüd jedar sin" ("Wälder kann nicht jeder sein") belegt. Doch trotz der politischen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt kulturellen Bedeutung, die der Bregenzerwald für Vorarlberg stets besaß (immerhin lebte bis ins 19. Jahrhundert ein Viertel der Landesbevölkerung dort) fehlte bisher eine zusammenfassende Darstellung der regionalen Geschichte. Um zu verstehen, wie der Bregenzerwald in der Gegenwart "tickt", braucht es das Wissen um seine alles andere als geradlinige historische Entwicklung - jenseits der üblichen Stereotype.

2. "Kleines Leben" von Sabine Fend-Micheluzzi

»Ich hasse dich – aber gleichzeitig liebe ich dich über alles.« »Schau mich nicht so an, ich kann nicht mehr in deine schönen blauen Augen sehen. Deine Zeit ist vorbei, du süßes, unschuldiges Mädchen. So klein und wunderschön, aber du darfst nicht mehr leben. Ich ertrage deinen Anblick nicht mehr. Du musst sterben. Es gibt kein Zurück.« Als Ricarda vom Tod ihrer fünfjährigen Tochter erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen. Silke wurde in der Örflaschlucht ermordet, aber aus welchem Grund? Und wer hat es getan? Chefinspektor Matteo Luzzi und Inspektor Benedikt Loacker starten eine große und umfangreiche Ermittlung. Dabei bleibt kein Rätsel ungelöst ...