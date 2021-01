59 Neuinfektionen und vier Todesopfer in Vorarlberg

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen geht in Vorarlberg weiter zurück, wenn auch langsam.

Stand Mittwoch 24 Uhr: Am Mittwoch standen in Vorarlberg 59 Neuinfektionen 75 Genesungen gegenüber.

Damit wies das Dashboard des Landes am Mittwoch 695 SARS-CoV-2-Infizierte aus. Die Zahl der Corona-Todesopfer stieg um vier Fälle an, damit sind in Vorarlberg seit Ausbruch der Corona-Pandemie 250 Personen am oder mit dem Virus verstorben.