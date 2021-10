580 aktiv positive Corona-Fälle in Vorarlberg

Bis Dienstagmittag wurden bereits 82 Neuinfektionen verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Montag wiederum gestiegen und liegt bei 83,7. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 172.

Lage in den Spitälern

In den Spitälern Vorarlbergs ist am Montag eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Damit sind insgesamt 325 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.