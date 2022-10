58-jähriger Wanderer am Zafernhorn abgestürzt

Ein Wanderer ist beim Versuch aus unwegsamen Gelände im Gebiet des Zafernhorns abzusteigen, schwer verunfallt.

Am Donnerstag, den 13.10.2022, wollte ein 58-jähriger Wanderer im Gebiet Zafernhorn über wegloses Gelände zum Grat aufsteigen. Aufgrund der steilen gras- und felsdurchsetzten Umgebung kam er nicht mehr weiter und versuchte wieder abzusteigen. Dabei rutschte er in einer steilen Rinne aus und stürzte ca. 50 Meter in die Tiefe.