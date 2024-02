58-Jähriger kracht nach Sekundenschlaf mit Range Rover in Betonblock

Durch Sekundenschlaf verunfallte ein 58-jähriger Pkw-Lenker am frühen Samstagmorgen auf der L200 in Alberschwende.

Am Samstagmorgen, dem 24. Februar 2024, gegen 04:35 Uhr fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der L200 in Alberschwende in Fahrtrichtung Andelsbuch.