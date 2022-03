58-Jähriger bei Traktor-Unfall schwer verletzt

Am Freitagmorgen kam es in Gisingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lenker schwer verletzt wurde.

Ein 58-jähriger Traktor-Lenker fuhr am Freiagmorgen, um 08.15 Uhr auf der Bifangstraße in süd-westliche Richtung. Beim Kreuzungsbereich mit der Tanngasse kam es zur Kollision mit einem in süd-östliche Richtung fahrenden, ebenfalls 58-jährigen Pkw-Lenker.