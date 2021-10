5:8! Dornbirn Bulldogs verlieren das Offensivspektakel

Fünfte Niederlage in Folge für die Suikkanen-Cracks gegen den Tabellenzweiten Fehervar.

Fehérvár AV19 setzte sich bei den Dornbirn Bulldogs zum Auftakt der 15. Runde der ICE Hockey League in einem Torspektakel mit 8:5 durch. Während die Bulldogs bereits die fünfte Niederlage in Folge kassierten, rückte der Tabellenzweite aus Ungarn bis auf fünf Punkte an Spitzenreiter Ljubljana heran. Mann des Spiels war Brady Shaw mit einem Hattrick.