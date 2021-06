566 Vorarlberger sind derzeit Corona-positiv

Das Dashboard des Landes verzeichnete bis Mittwochmittag 20 Neuinfektionen und 55 Genesungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 88.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Mittwoch wieder leicht gesunken und liegt aktuell bei 88. Österreichweit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 36 .

Weitere Todesopfer waren nicht zu beklagen, die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg lag damit weiter bei 303.

Lage in den Spitälern

14 Corona-Patienten, einer mehr als am Dienstag, mussten am Mittwochvormittag laut der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) im Spital behandelt werden.

Sieben Spitalsmitarbeiter galten am Mittwoch als Corona-positiv, vier weitere Personen befanden sich in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Mit 80 Infizierten vermeldete weiterhin Vorarlbergs größte Stadt Dornbirn die meisten aktiven Corona-Fälle. Auf Platz zwei folgte Lustenau mit 60, gefolgt von Bregenz mit 55 Corona-positiven Personen. In Hohenems waren es 30 und in Feldkirch und Hard jeweils 26. In fast jeder dritten Vorarlberger Gemeinde gab es am Mittwoch keine Corona-Infizierten.