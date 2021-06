564 aktiv positive Corona-Infizierte

Bis Donnerstagmitternacht wurden in Vorarlberg 15 Corona-Neuinfektionen und 31 Genesungen verzeichnet.

Stand Freitag 8 Uhr: In Vorarlberg wurden am Donnerstag 15 Neuinfektionen verzeichnet. Dem stehen 31 Genesungen gegenüber. Bis Freitagmorgen wurden zudem 4 Neuinfektionen registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Donnerstag wieder leicht gesunken und liegt aktuell bei 82,1. Österreichweit stagniert die Sieben-Tages-Inzidenz bei 32,9.

Weitere Todesopfer waren nicht zu beklagen, die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg lag damit weiter bei 303.

Lage in den Spitälern

14 Corona-Patienten, einer mehr als am Dienstag, mussten am Mittwochvormittag laut der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) im Spital behandelt werden.

Sieben Spitalsmitarbeiter galten am Mittwoch als Corona-positiv, vier weitere Personen befanden sich in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Mit 80 Infizierten vermeldete weiterhin Vorarlbergs größte Stadt Dornbirn die meisten aktiven Corona-Fälle. Auf Platz zwei folgte Lustenau mit 58, gefolgt von Bregenz mit 55 Corona-positiven Personen. In Feldkirch war es 28 und in Hohenems 27. In fast jeder dritten Vorarlberger Gemeinde gab es am Freitag keine Corona-Infizierten.