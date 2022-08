56 Corona-Neuinfektionen am Sonntag

Insgesamt sind aktuell 691 positive Corona-Fälle in Vorarlberg registriert, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 378,7.

Stand Montag, 8 Uhr Am Sonntag wurden in Vorarlberg 56 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber standen 218 Genesungen. Damit waren am Sonntag 867 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert.