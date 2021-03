554 aktiv positive Fälle am Donnerstagmittag

Der Anstieg an Infektionen ist zumindest zum Teil auf Cluster in den Leiblachtal-Gemeinden zurückzuführen.

Am Mittwoch hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen (99) den höchsten Wert seit 13. Jänner erreicht

Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus war am Mittwoch keines zu beklagen, bisher sind in Vorarlberg 280 am oder mit dem Virus gestorben.