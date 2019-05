55 Tote bei Explosion von Tanklastwagen in Niger

Bei der Explosion eines Tanklastwagens im Niger sind nach Behördenangaben 55 Menschen ums Leben gekommen und rund drei Dutzend weitere verletzt worden.

Später sprach ein Regierungssprecher gar von 58 Toten. Der mit Benzin beladene Lkw sei in der Nacht auf Montag in der Nähe des Flughafens in der Hauptstadt Niamey explodiert, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag. Die Opfer seien “verbrannt”.