Das erste Konzert findet am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in der St. Jakobskirch statt.

Bis um 1800 stand in dieser Kirche eine Orgel, von der man allerdings so gut wie gar keine

Kenntnis hat. Der Elsäßische Orgelbaumeister Joseph Bergöntzle (auch unter Birgaentzle oder

Bergenzel zu finden) floh in den Jahren der Napoleonischen Kriege nach Vorarlberg. Hier arbeitete er zunächst in Schlins, Au, Thüringen und Thüringerberg. In die Zeit von 1802 bis 1804 fallen der Ausbau

der alten, uns unbekannten Orgel und der Einbau der “Bergöntzle-Orgel”. Meister Bergöntzle

brachte eine Orgel aus dem Raum Elsaß- Lothringen auf dem Karrenweg nach Bludesch, die in

den Wirren der Französischen Revolution gerettet wurde und in der Bludescher Pfarrkirche eine

neue Heimat finden sollte. Der eigentliche Erbauer dieser Orgel ist unbekannt, ebenso ihr Alter. Man schätzt die Orgel heute auf etwa 250 Jahre. Die stilistischen Merkmale weisen auf die berühmte Silbermannschule hin.