54-h-Flucht aus der Ukraine: "Möchten uns bedanken"

Tochter Avi arbeitet als Servicekraft bei Peter Fetz im Hotel und Gasthof Hirschen in Schwarzenberg, genauso wie ein ukrainischer Sous-Chef, dessen Familie ebenfalls im Bregenzerwald untergekommen ist. "Für uns war von Anfang an klar, dass wir selbst aktiv werden müssen. Wir haben gemeinsam mit Avi die Flucht per Pkw koordiniert, Wohnungen organisiert und via Social Media zur Hilfe aufgerufen. Die Hilfsbereitschaft innerhalb so kurzer Zeit war überwältigend", informiert Peter Fetz gegenüber VOL.AT.