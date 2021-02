54.500 Corona-Tests in einer Woche

Vergangene Woche wurden in den Vorarlberger Teststationen über 54.500 Personen getestet.

In der vergangenen Woche (15. bis 21. Februar) haben sich in den Teststationen von Land und Gemeinden insgesamt 54.569 Personen auf das Coronavirus testen lassen. Seit Testbeginn am 19. Jänner wurden rund 170.000 Gratis-Tests durchgeführt.



Bei den Testungen (mittels Antigentest) in der Vorwoche wiesen knapp 0,1 Prozent (50 Getestete) ein positives Ergebnis aus, bei den übrigen Testpersonen (54.519) war der Befund negativ.