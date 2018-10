53 (!) Medaillen für die Ländle-Karatekas

Eine unglaubliche Ausbeute von 53 Medaillen, davon ein Dutzend Edelmetalle in Gold konnten die heimischen Karatekas, bei den diesjährigen Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften in Höchst, verbuchen.

284 Sportler aus allen Bundeländern und 34 Vereinen kämpften in 55 verschiedenen Kategorien um nationale Ehren.

Dabei setzten sich der Vorarlberger Nachwuchs sensationell in Szene, holten sich 12 x Gold, 14 x Silber und 27 x die Bronzemedaille und konnten, wie in den vergangenen Jahren, den zweiten Platz in der Länderwertung – hinter Salzburg und vor Wien – festigen.