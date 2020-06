52 kleine & große Eskapaden rund um den Bodensee

Draußen unterwegs im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz

Ob wandern, radeln, paddeln oder in aller Ruhe die Natur genießen: 52 kleine und große Eskapaden machen Lust, die schönsten Ecken rund um den Bodensee zu entdecken. Für wenige Stunden, einen Tag oder ein Wochenende - unwiderstehliche Ausflüge ins Grüne warten. Mit dem SUP zum Teufelstisch paddeln, auf dem Klapprad in den Sonnenuntergang fahren oder im Schlauchboot den Rhein hinabtreiben lassen - es ist so einfach, mehr zu erleben als das Bekannte. Also ab nach draußen!