51,4 Prozent aller Geimpften in Vorarlberg sind bereits "geboostert"

Die vergangene Impfwoche endete mit 3.853 Immunisierungen, die Landesregierung hält ihren Impfappell aufrecht.

Das aktuelle Impfgeschehen in Vorarlberg wird weiterhin von Drittimpfungen dominiert, wie die Impfzahlen aus der letzten Woche (Montag, 7. Februar, bis Sonntagabend, 13. Februar 2022) zeigen. Von den insgesamt 3.853 verabreichten Schutzdosen entfielen 2.731 auf Drittimpfungen. Daneben sind 280 Erst- und 842 Zweitimmunisierungen registriert worden, teilen die Vorarlberger Gesundheitsbehörden mit. Mit Stand heute, Montag (14. Februar 2022), sind 51,4 Prozent aller Geimpften in Vorarlberg „geboostet“. Die Durchimpfungsrate (gültige Impfzertifikate) liegt derzeit bei 65,7 Prozent. Trotz Lockerungen hält das Land den Impfappell weiter aufrecht, die Angebote an Impfmöglichkeiten bleiben bestehen.

Geimpft wurde in der Vorwoche wieder in den Impfzentren Dornbirn und Nenzing, in drei großen Vorarlberger Einkaufszentren – Interspar in Feldkirch-Altenstadt, Zimbapark in Bürs und Kaufhaus der Wälder in Egg – sowie in ärztlichen Ordinationen und durch mobile Impfteams.

Video: Armin Fidler über den Umgang mit dem Virus und die dritte Impfung

Die Impfungen verteilen sich wie folgt:

1.717 Impfungen in den Impfstraßen in Dornbirn und Nenzing.

1.454 Impfungen in ärztlichen Ordinationen.

660 Impfungen in den Impfkojen in Vorarlberger Einkaufszentren.

22 Impfungen durch mobile Teams.

119 Impfungen für fünf- bis elfjährige Kinder.

In den beiden Impfstraßen Dornbirn und Nenzing wurden 1.232 Auffrischungsimpfungen und 81 Erstimpfungen verabreicht. Von jenen, die sich in den EKZ-Impfkojen impfen ließen, holten sich 519 eine Booster-Impfung (3. Teilimpfung) und 55 ihre erste Dosis. In ärztlichen Ordinationen wurde der Corona-Impfschutz in 971 Fällen erneuert, ihre Erstimpfung haben dort 140 Personen erhalten.

Nützliche Informationen rund ums Impfen und alle aktuellen Impfangebote sind auf den Seiten des Landes unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft erhältlich, darüber hinaus unter www.1450-vorarlberg.at sowie unter www.rund-ums-impfen.at.

